Україні потрібно провести комплексну земельну реформу перед зняттям мораторію на продаж землі - експерт

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик на брифінгу у Верховній Раді.

«Нам необхідно розробити повний пакет земельного законодавства і побудувати необхідну інфраструктуру. Тобто ми повинні провести повну інвентаризацію земель, наповнити земельний кадастр, створити державний регуляторний орган і в кінцевому етапі винести на голосування у Верховну Раду те, що повинно пройти загальнонаціональний референдум - питання скасування мораторію на продаж землі», - сказав він.

За словами Скоцика, зареєстровані в Раді законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення та про механізм емфітевзису, що передбачають право іноземців володіти українською землею і перепродувати право користування землею за договором емфітевзису (договором про користування чужою землею для сільгосппотреб) без відома фактичного власника, повинні бути відкликані.

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«Ці законопроекти слід відкликати з Верховної Ради, оскільки вони є спробами обійти мораторій і почати завуальовану торгівлю землею. У сучасних умовах це означає одне - остаточний грабунок народу. Також вони несуть ризик масового скуповування землі іноземцями та магнатами», - зазначив він.

Також Скоцик зазначив, що Аграрна партія розробляє пакет законодавства для проведення комплексної земельної реформи, покликаний забезпечити право українців на повноцінне використання своєї землі.

«Сьогодні в Україні працюють тільки два інструменти - ви можете працювати на землі самі, або здавати її в оренду. Всі інші, як, наприклад, обміняти землю, використовувати її як заставу в комерційному банку для розвитку власного господарства, в нашій державі не працюють», - сказав голова Аграрної партії.

При цьому Скоцик підкреслив, що український аграрний сектор потребує ефективного представництво у парламенті, яке не дозволило б скасовувати податкові пільги і скорочувати підтримку аграріїв.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року. 28 жовтня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Згідно з існуючим законодавством, термін дії мораторію буде автоматично продовжено до набрання чинності законопроекту про обіг сільськогосподарських земель. Проект такого закону зараз розробляє Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.