Росія обмежила ввезення птиці з чотирьох країн Європи

Росія ввела обмеження на ввезення птиці та птахівничої продукції з ряду регіонів Польщі, Швеції, Німеччини та Угорщини. Обмеження вводиться за вказівкою Россільгоспнагляду через реєстрацію в цих регіонах хвороби Ньюкасла.

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Про це повідомляє RNS з посиланням на Россільгоспнагляд.

З 16 грудня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на поставки до Росії живої птиці та інкубаційних яєць з району Фехта федеральної землі Нижня Саксонія в Німеччині.

Також з 17 грудня Россільгоспнагляд обмежив ввезення в Росію живої птиці та інкубаційних яєць, м'яса птиці, готової м'ясної продукції з птиці та всіх видів птахівницької продукції і кормових добавок для птахів з Любуського воєводства Польщі та лена Сконе Швеції. Аналогічні обмеження вводяться для ряду регіонів Угорщини (медье Бач-Кишкун, Чонград, Яс-Надькун-Сольнок).

Одночасно вводяться обмеження на транзит територією Росії живої птиці із зазначених регіонів.