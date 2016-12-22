Українські заводи вже виробили 1,9 мільйона тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння переробили 13,2 мільйона тонн цукрових буряків і виробили 1,94 мільйона тонн цукру, повідомляється на сайті асоціації цукровиробників "Укрцукор".

"Станом на 20 грудня 2016 року в Україні вироблено 1,94 мільйона тонн цукру. З початку сезону цукроваріння на заводи надійшло 13,5 мільйона тонн цукрових буряків, з яких перероблено 13,2 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, за добу українські підприємства переробляють 64,4 тисячі тонн буряків, з яких виходить 9,6 тисячі тонн цукру.

Станом на 20 грудня вже завершили роботу 26 цукрових заводів, ще 16 продовжують працювати.

Раніше прес-служба асоціації повідомляла, що тільки три українських заводи продовжать переробку цукрових буряків в січні.

За підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) "Укрцукор" прогнозує виробництво цукру на рівні 2 мільйонів тонн.

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Як повідомляв УНІАН, у цьому році виробничий сезон розпочався 20 серпня.

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозувало, що в 2016-2017 МР українські заводи вироблять 1,8-1,85 мільйона тонн цукру. Враховуючи рівень перехідних залишків, в міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 мільйони тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижче - на рівні 1,6 мільйона тонн.

У поточному 2016-2017 МР квоти на виробництво цукру в Україні отримали 44 заводу проти 37 у минулому сезоні.