Мінагропрод підвищив прогноз експорту зерна з України до рекордних 41,6 мільйона тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України підвищило прогноз експорту зернових з України в 2016-2017 маркетинговому році (липень 2016 - червень 2017) до 41,6 млн тонн.

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Про це журналістам повідомив глава відомства Тарас Кутовий.

"Ми підвищили прогноз до 41,56 млн тонн", - сказав він.

Раніше міністерство прогнозувало обсяг експорту за підсумками поточного МР на рівні 40,25 млн тонн.

Кутовий додав, що в першу чергу зростання експорту зернових зумовлене збільшенням обсягів експорту кукурудзи, якої, за оцінками міністра, аграрії експортують до 18,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, з початку 2016-2017 МР аграрії експортували 21,2 млн тонн зернових. Зокрема, пшениці відправлено на експорт 10,9 млн тонн, ячменю – близько 4,2 млн тонн, кукурудзи – близько 6 млн тонн. Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 167 тис. тонн борошна.

У 2015-2016 МР Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн.

За прогнозами Мінагропроду, урожай зернових у поточному році становитиме 64,2 млн тонн.