Білорусь обмежила ввезення свинини з Хмельницької області

Білорусь вводить тимчасові обмеження на поставки птиці і м'яса тварин з деяких країн, де за інформацією Міжнародного епізоотичного бюро зареєстровано випадки захворювання птахів на високопатогенний грип, сприйнятливих видів тварин - на ящур і африканську чуму свиней.

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства країни.

Обмеження поширюються на ввезення свинини з Хмельницької області України через новий випадок захворювання на АЧС в цьому регіоні.

Також обмежено ввезення птиці з деяких регіонів Нідерландів (провінції Гронінген, Оверейссел, Фрісландія і Зеландія), Сербії (територія Південно-Бачського округу), Великобританії (графство Лінкольншир), Німеччини (Нижня Саксонія), Польщі (Підкарпатське воєводство) і Росії (Краснодарський край). Через ящур вводяться тимчасові обмеження на ввезення м'яса сприйнятливих до цього захворювання тварин із Забайкальського краю Росії.

Одночасно скасовуються всі раніше видані дозволи на ввезення до Білорусі птиці і м'яса із зазначених регіонів.