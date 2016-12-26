До нових рекордів: у Росії відзвітували про знищення 9 тисяч тонн санкційної їжі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) під завісу року, що минає, відзвітувала про свої успіхи в затриманні та знищенні закордонної харчової продукції на виконання відповідного указу російського президента Володимира Путіна за весь час його дії починаючи з 6 серпня 2015 року, повідомляє NewsRU.

"На 26 грудня 2016 року затримано 8692 тонни контрабандної рослинної харчової продукції, з яких знищено 8546 тонн. Затримано 389 тонн харчової продукції тваринного походження, знищено 326 тонн", - повідомляється на сайті російського наглядового відомства.

Мова йде про продукцію, ввезеної з держав, які потрапили під російське продовольче ембарго у відповідь на санкції, які було вжито до Росії після окупації Криму навесні 2014 року.

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"У серпні 2015 року Путін продовжив дію свого указу на рік. Крім того, список країн, відносно яких у РФ ввели контрсанкції, було розширено. Наприкінці червня поточного року Путін продовжив продовольче ембарго до кінця 2017 року. У середині серпня уряд продовжив до 31 грудня 2017 року і термін знищення санкційних продуктів", - підкреслює видання.

Раніше аналітики не раз зазначали, що влада РФ не прорахувала економічних наслідків від західних санкцій. Санкційна війна проходила під гаслом підтримки місцевого виробника та імпортозаміщення, але ефект виявився нижчим за очікуваний, а основну підтримку вітчизняні аграрії отримали не від ембарго, а від девальвації рубля, констатували експерти.

При цьому наголошується, що продовольчі контрсанкції Росії не завдали серйозних збитків європейським країнам.