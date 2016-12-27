Україна з початку року експортувала в 7 разів більше равликів, ніж сала

Україна за 10 місяців поточного року експортувала 347 тонн равликів, що майже в 7 разів перевищує обсяг експорту більш звичного для нашого ринку продукту – сала (51 тонна), повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"У 2013 році українські виробники експортували 3 тонни молюсків, у 2014 - 58 тонн, у 2015 - 260 тонн, а за перші 10 місяців поточного року експортували 347 тонн. Для порівняння - за 10 місяців цього року за кордон було поставлено лише 51 тонна українського сала, а баранини - 9 тонн", - йдеться в повідомленні.

Однак, за даними асоціації, українські аграрії постачають равликів в якості сировини, і ціна на них занижена. Українці продають молюсків не кінцевим споживачам, якими є Франція, Угорщина, Польща та Італія, а сусіднім країнам – Румунії та Литві. Ці країни самі равликів майже не споживають, але перепродують їх під виглядом своїх власних за значно завищеною ціною.

"Вітчизняні равлики завозяться як сировина і в середньому коштують в 5 разів дешевше, ніж готовий продукт. Середня ціна кілограма продукції становить 1 долар. В зазначені країни продукція потрапляє охолодженою, обробляється і знову відправляється на експорт, але вже за ціною в середньому 6,5 долара/кілограм з Румунії і 5,5 долара/кілограм з Литви", - повідомила прес-служба УКАБ.

В якості порівняння в повідомленні наводиться приклад Білорусі, яка експортує равликів безпосередньо кінцевому споживачеві у Франції, Угорщині та Чехії. При цьому середня ціна за 1 кілограм білоруської равлики становить 3,5 долара.

Читайте такожУкраїна експортувала агропродукції майже на $12 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, за даними Госпродпотребслужбы, в даний час експортувати свою продукцію на європейські ринки мають право 277 українських підприємств, з яких 5 виробляють жаб'ячі лапки і равликів.

Згідно з даними Мінагропроду, вітчизняні сільгоспвиробники у січні-жовтні 2016 року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 11,8 мільярда доларів, що становить 40,7% в загальній структурі національного експорту. В минулому році експорт сільгосппродукції з України склав 14,6 мільярда доларів (38,1% у загальній структурі національного експорту).

2015 року 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% і олійні культури - 4%.

За даними Державної служби статистики, у січні-жовтні частка експорту товарів до країн ЄС склав 37,3% у загальному обсязі національного експорту.