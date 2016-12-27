Пташиний грип: голова Мінагропроду пропонує обмежити імпорт птиці з ЄС

Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий пропонує ввести регіональні обмеження на імпорт птиці з країн Європейського Союзу, в яких були зафіксовані спалахи гострого вірусного захворювання - пташиного грипу, повідомила прес-служба Мінагропроду.

"Європейський Союз хоче запровадити регіональний принцип. Переконаний, що має бути дзеркальний підхід. Тобто, якщо регіоналізація діє у них, вона має діяти і у нас", - цитує прес-служба міністра.

Згідно з повідомленням, на даний момент ЄС обмежив ввезення м'яса птиці з усієї території України, однак ведеться робота по впровадженню принципу регіоналізації. Таким чином, держава зможе експортувати пташине м'ясо з територій, на яких захворювання не було виявлено. За даними прес-служби, Госпродпотребслужба вже направила в ЄС детальну інформацію про заходи, які було вжито для боротьби з епідемією в Херсонській області.

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Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні поточного року ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні було зареєстровано в 2008 році в Криму (4 випадки).

Раніше Госпродпотребслужба заборонила ввезення птиці з деяких регіонів Німеччини та Австрії у зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Також відомство обмежив імпорт птиці з деяких територій в Угорщині та Болгарії у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла.

Пташиний грип - гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на якій-небудь території, відомства встановлюють обмеження на експорт птахів з цієї країни і вживають відповідних заходів по ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.