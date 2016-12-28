Демонополізувати ринок: Україна вводить мита на імпорт російських добрив

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт російських добрив.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як наголошується, основні висновки Мінекономрозвитку про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів азотних добрив походженням з Російської Федерації свідчать про наявність факту демпінгу.

"Також висновки розслідування свідчать про те, що імпорт російських добрив в Україну за демпінговими цінами завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив та несе загрозу продовольчій безпеці України", - йдеться у повідомленні.

"З огляду на те, що Російська Федерація є основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу), імпорт добрив за демпінговими цінами ставить українських аграріїв у небезпечну залежність від їхніх поставок у майбутньому", - повідомляє МЕРТ.

У прес-службі заявили, що непередбачуване припинення поставок російських добрив в односторонньому порядку може стати ще одним інструментом агресії РФ проти України у торговельній сфері.

Разом з тим члени комісії свідомі того факту, що основними споживачами російських добрив є сільгоспвиробники та необхідно враховувати їхню позицію при введенні антидемпінгових заходів.

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"Тому з метою забезпечення продовольчої безпеки існує нагальна необхідність вжиття заходів з диверсифікації поставок добрив в Україну (з Китаю, країн Близького Сходу, США та інших)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом уряд направить на розгляд народних депутатів законопроект про заходи з диверсифікації постачання добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив (нітрат амонію, карбамід, КАС).

"До ухвалення Верховною Радою законопроекту пропонується тимчасово відтермінувати введення антидемпінгових заходів щодо імпорту добрив з Російської Федерації, з метою уникнення можливих негативних наслідків для аграрного комплексу, пов’язаних з їхньою дією", - повідомляє прес-служба.