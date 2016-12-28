Економіст назвав 10 продуктів, які стрімко подорожчали за рік

Про це у своєму блозі пише економіст, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Він подає топ-10 продуктів, що найбільше подорожчали за останній рік. Перше місце серед них посів «Київський торт», що виріс у ціні на 78%. Якщо торік він коштував 137 грн., то вже сьогодні доведеться викласти за нього 224 грн. у фірмовому магазині виробника.

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«На другій сходинці серед рекордсменів подорожчання – алкогольні напої. Ціна на горілку протягом 2016 року підскочила в середньому на 67%. Якщо на початку року 1 літр горілки коштував 86,45 грн. – сьогодні його ціна сягає 144 грн.. Встановлення урядом мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої та намагання певних груп монополізувати спиртову галузь призвели до того, що сьогодні мова вже йде про появу «спиртових королів», а не про прозорість ринку», - пише економіст.

Наступні позиції, за його підрахунками, посідають тверді сири, що подорожчали на 44%, яйця, які підскочили в ціні на 34%, та масло, яке не набагато відстає, подорожчавши на 32%.

Другу п’ятірку відкриває риба – ціни на неї підскочили на 24%.

«Кілограм бюджетних сортів риби сьогодні коштує майже 70 грн. проти 56 грн. у січні. А червоні сорти риби, які так полюбляли радянські еліти, тепер також доступні лише володарям «золотих декларацій». Найнижчі ціни за кілограм лососевих становлять третину мінімальної пенсії», - пише Скоцик.

На сьомому місці в анти-рейтингу - дитячі суміші. 400 грамів сьогодні обійдуться молодим батькам щонайменше у 211 грн. проти 174 грн. рік тому. Подорожчання склало майже 23%.

«Якщо врахувати, що сьогодні й ціни на підгузники перевищують 600 грн. за 100 штук, то стає цікаво, якими розрахунками керувалися можновладці, закладаючи прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у розмірі 1228 грн. на місяць?!» - підкреслює автор блогу.

Наступна - молочна продукція. Ціни на молоко підскочили на 22%, і сьогодні літр коштує 14,5 грн. проти 11,89 грн. у минулому році.

Замикають десятку кисломолочний сир, що подорожчав на 16%, та соняшникова олія, пляшка якої з 29 грн. піднялася до 33 грн. Щоправда, за таку ціну знайти справжній літр олії уже непросто. На полицях магазинів домінують пляшки по 900, 800 і навіть 750 грамів, додає Скоцик.

За його словами, головна причина зростання цін – не в торгівельних накрутках, а у безперспективній економічній політиці. Собівартість продукції сільського господарства постійно зростає – зокрема, через податкове навантаження на українського виробника. Витрати на тваринництво зросли більш ніж на 20%, зробивши цю галузь практично збитковою.