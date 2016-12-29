В Одеській і Закарпатській областях зафіксували чергові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Одеській та Закарпатській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, один випадок зараження виявлено в підсобному господарстві в селі Петродолина Овідіопольського району Одеської області. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

Прес-служба повідомила, що трупи трьох диких заражених кабанів були виявлені також на території підсобного господарства готельно-розважального комплексу "Чорна гора" у місті Виноградів Закарпатської області.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при Овідіопольській та Виноградівській райдержадміністраціях провели засідання і затвердили плани дій з ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. При цьому в наступному році кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може збільшитися в 1,5 рази - до 117 випадків.

За даними з відкритих джерел, всього з початку 2016 року в Україні зареєстровано 89 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (22 випадки), Миколаївській (15), Полтавській (10), Харківської (8), Сумської, Хмельницької, Кіровоградської (по 5), Волинської, Рівненської (по 4), Черкаської (3), Чернігівській, Київській, Житомирській (2), Чернівецькій і Вінницькій областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.