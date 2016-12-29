Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало майже на 14%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2016 року зросли на 13,5% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 10,3%, а тварини – на 21,4%.

У листопаді порівняно з жовтнем витрати на агровиробництво зросли на 0,9%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в попередньому місяці зросли на 0,7%, а тваринницької – на 1,5%.

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Згідно з повідомленням, обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за 11 місяців поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,1%. Разом з тим у листопаді порівняно з жовтнем зростання цих витрат становило 1,6%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2015 році зросли на 50,9% порівняно з 2014 роком.