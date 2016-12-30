"МакДональдз" збільшив інвестиції в розвиток мережі в Україні на 26%

Компанія "МакДональдз Юкрейн", розвиваюча американську мережу ресторанів швидкого харчування mcdonald's в Україні, збільшила інвестиції в розвиток мережі в Україні в 2016 році на 26% - до 270 мільйонів гривень.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

"Загальна сума інвестицій у 2016 році у розвиток мережі в Україні становила 270 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що всього в 2016 році було відкрито три нові заклади в столиці, реконструйовані два - у Києві та Львові. І ще очікується завершення реконструкції в Запоріжжі.

Довідка УНІАН. Компанія "МакДональдз Юкрейн" відкрила перший заклад в Україні в 1997 році в Києві. Станом на грудень 2016 року в Україні працює 80 закладів.

Світова мережа закладів McDonald's за станом на липень 2015 року налічує понад 35 тисяч фастфудів у більш ніж 120 країнах світу. Штат працівників становив близько 1,7 мільйона осіб.

Чистий прибуток компанії McDonald's Corp в 2014 році скоротилася на 15% порівняно з 2013 роком – до 4,76 мільярда доларів.