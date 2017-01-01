Відсьогодні скасовується спеціальний режим ПДВ для аграріїв

Про це свідчить законопроект №5132 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році", який набуває чинності з 1 січня 2017 року.

Про це пише РБК.

Відповідно до документу, з 1 січня всі аграрії переходять на загальну систему оподаткування. Законом був затверджений порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму з ПДВ.

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У 2017-2021 роках щорічний обсяг допомоги повинен бути не менше 1% від випуску продукції в сільському господарстві. При цьому встановлюється, що з 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель буде проіндексована з коефіцієнтом 1, несільгоспземлі - 1,06, для бізнесу на 4 групи єдиного податку (фіксований сільгоспподаток) - 1,14.