Аграрії залучили майже 240 мільйонів по аграрних розписках – Мінагропрод

Українські аграрні компанії залучили 239 мільйонів гривень 2016/2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) за допомогою аграрних розписок, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Станом на 5 січня видано 12 розписок на загальну суму близько 239 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за весь час реалізації проекту з впровадження аграрних розписок було видано 72 таких документа на загальну суму 428 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Мінагропрод запустив проект з впровадження аграрних розписок у Харківській, Вінницькій та Черкаській областях. В рамках пілотного проекту, який проводився в Полтавській області з вересня 2014 року, аграрії залучили близько 40 мільйонів кредитних коштів.

У листопаді 2012 року Верховна Рада прийняла закон "Про аграрні розписки", яким пропонується можливість для аграріїв використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчих документів для залучення коштів під заставу майбутнього врожаю або сільгосптварин. Закон встановлює обов'язковою умовою аграрної розписки забезпечення зобов'язань по ній заставою майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин, з розпорядженням продукцією яких зв'язуються дії виробника.