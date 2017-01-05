У Чернівецькій області зафіксували спалах пташиного грипу

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували випадок гострого вірусного захворювання – пташиного грипу в Чернівецькій області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель курей від вірусу пташиного грипу в підсобних господарствах в селі Чортория Кіцманського району. Всього, за попередньою інформацією, у домашніх господарствах у цьому населеному пункті міститься близько 969 голів птиці різних видів.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів пташиного грипу Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кіцманській райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації спалаху захворювання, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

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Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Довідка УНІАН, пташиний грип - гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу вразливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на якій-небудь території, відомства встановлюють обмеження на експорт птахів з цієї країни і вживають відповідних заходів по ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.