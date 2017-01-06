В Одеській області зафіксували спалах пташиного грипу

В Одеській області ветеринари зафіксували спалах гострого вірусного захворювання - пташиного грипу.

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Як повідомили УНІАН у Головному управління Держпродспоживслужби в Одеській області, згідно з оперативною інформацією, захворювання зафіксовано в селі Мирне Кілійського району. Відзначається, що в сільськогосподарському підприємстві «Дружба», станом на 5 січня, зареєстровано загибель 1099 голів птиці (кури та гуси) з 10251 голів (4831 курей і 5420 гусей), що є в господарстві.

При дослідженні відібраних проб патологічного біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) у четвер встановлений діагноз - грип птиці.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації захворювання 6 січня заплановано проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кілійській райдержадміністрації, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації грипу птиці, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

Відзначається, що для координації виконання заходів в Одеську область виїхали фахівці Держспоживслужби, Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Державного центру ветеринарної медицини птахівництва.

В осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження вірусу пташиного грипу.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня ветеринари зафіксували спалах пташиного грипу в Чернівецькій області.

Довідка УНІАН. Пташиний грип - гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу чутливі як домашні, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птахів з цієї країни і вживають відповідних заходів щодо ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значних економічних збитків як державі, так і виробникам.