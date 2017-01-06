Створення Мінагропродом агро-рекреаційних зон дозволить розвинути зелений туризм в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства в 2016 році в рамках реалізації Концепції розвитку сільських територій почало роботу по створенню шести аграрних рекреаційних кластерів у шести областях України, які дозволять розвивати зелений туризм в сільській місцевості, повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, для створення агро-рекреаційних кластерів міністерством визначено курорти і парки в Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Київській та Херсонській областях.

"Реалізація проекту по створенню агро-рекреаційних кластерів дозволить нам створити комплексний туристичний продукт, розширити спектр послуг, забезпечити сільське населення постійними робочими місцями та додатковими заробітками", - цитує прес-служба главу Мінагропроду Тараса Кутового.

Крім того, за його словами, в результаті впровадження агро-рекреаційних кластерів в територіальних громадах передбачається створення майже 3,5 тисячі додаткових робочих місць.

Прес-служба також зазначила, що в лютому-квітні 2017 року заплановано проведення низки регіональних навчально-практичних заходів з метою поширення досвіду проектного підходу до розвитку сільських територій на базі пілотних регіонів із залученням представників сусідніх областей спільно з проектом Європейського Союзу "Підтримка впровадження сільськогосподарської і продовольчої політики в Україні".

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Європейський Союз виділив 3 мільйони євро на допомогу Україні в реалізації до 2020 року проекту Стратегії розвитку сільського господарства "Підтримка впровадження сільськогосподарської і продовольчої політики в Україні". Реалізація стратегії в цілому обійдеться в 300 мільйонів доларів. Головним бенефіціаром проекту є Мінагропрод.

Національна рада реформ схвалив Стратегію розвитку сільського господарства до 2020 року в грудні 2015 року. Документ розроблявся за участю представників Євросоюзу, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Всесвітнього банку, а також інших організацій та країн.

Серед очікуваних результатів виконання програми в міністерстві відзначали зростання обсягів експорту сільгосппродукції на 3-4% в рік і збільшення експортних можливостей харчової промисловості України на ринку ЄС на 5-7%. Крім цього, Мінагропрод розраховує за рахунок виконання програми збільшити виробництво продуктів харчування в країні на 6-8%, а дитячого харчування – на 9%. При цьому в міністерстві очікують збільшення обсягів споживання основних продуктів харчування у країні на 3-7%.