Україна в 2016 році скоротила експорт свинини майже в 9 разів

Обсяг експорту свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 рази – до 3,2 тисячі тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 рази – до 5,1 тисячі доларів, йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно зі статистичними даними, імпорт свинини в Україну в 2016 році скоротився на 24,3% в натуральному і на 48,1% у грошовому вираженні – до 2,8 тисячі тонн і 4,2 мільйона доларів відповідно.

Разом з тим, за даними Фіскальної служби, експорт пташиного м'яса і субпродуктів з України за звітний період зріс на 48,9% у натуральному вираженні – до 240,2 тисячі тонн та збільшився на 29% в грошовому вираженні – до 292,5 мільйона доларів.

Імпорт цих продуктів за підсумками минулого року становив 83,3 тисячі тонн, що на 35,9% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні імпорт м'яса птиці та субпродуктів скоротився на 8,3% – до 34,3 мільйона доларів.

За даними ДФС, в 2015 році Україна збільшила експорт свинини майже втричі – до 27,2 тисячі тонн, тоді як імпорт цієї продукції скоротився більш ніж у 8 разів – до 3,7 тисячі тонн. Експорт м'яса птиці та субпродуктів за звітний період скоротився на 7,7% - до 161,3 тисячі тонн, а імпорт збільшився 0,4% – до 61,25 тисячі тонн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 грудня 2016 року в Україні налічувалося 7,14 млн голів свиней, що на 5,6% менше порівняно з аналогічною датою минулого року. Поголів'я птиці за цей період скоротилося на 4,1% - до 213,2 мільйона голів.

У 2016 році ветеринари зафіксували в Україні 89 спалахів небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС). За прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), збитки державного бюджету України через спалахів АЧС в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. При цьому наступного року кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може збільшитися в 1,5 рази - до 117 випадків.

Крім того, наприкінці листопада 2016 року в Херсонській області було зафіксовано спалахи пташиного грипу, після чого ЄС обмежив ввезення м'яса птиці з усієї території України, а Гонгконг – столових яєць. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).