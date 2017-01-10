У Росії заявили про банкрутство найбільшого виробника горілки

Наприкінці 2016 року алкогольний холдинг Roust Corporation, що належить російському бізнесмену Рустаму Таріко, звернувся до суду Нью-Йорка з проханням про захист від кредиторів відповідно до статті 11 Кодексу законів про банкрутство США, повідомляє ТСН.ua з посиланням на російські ЗМІ.

Ця компанія є другим у світі дистриб'ютором горілки та найбільшим у Росії, Східній та Центральній Європі.

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Корпорація в рамках справи має намір реструктурувати заборгованість на суму 1,14 мільярда доларів, пише Law360. Голова Roust Гранд Вінтертон пояснив, що труднощі з виплатою боргу утворилися в тому числі через економічне падіння у Польщі, Росії, Казахстані та Україні, а також через труднощі з фінансуванням у російських банках. Ще одна причина – заборона постачань російської продукції до України, через це бізнес корпорації тут скоротився на 90%.

Водночас Вінтертон запевнив, що під час переговорів з кредиторами Roust вдалося домовитися про реструктуризацію 90% позик і близько двох третин конвертованих облігацій. Керівник Roust зазначив, що "позитивний розвиток корпорації був затьмарений макроекономічними факторами".

Тим часом суд Нью-Йорка вже затвердив програму реструктуризації боргу та докапіталізації групи. Нині триває оформлення документів відповідно до рішення суду.