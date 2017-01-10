Українські аграрії експортували понад 23 мільйони тонн зернових

Українські аграрії з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 23,07 мільйона тонн зернових, що на 1,5 мільйона тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 11,5 мільйона тонн, ячменю – 4,3 мільйона тонн, кукурудзи – 7,1 мільйона тонн.

Читайте такожМінагропрод підвищив прогноз експорту зерна з України до рекордних 41,6 мільйона тонн

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 169,7 тисячі тонн борошна, з яких 169,1 тисячі тонн становить пшеничне борошно та 600 тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 мільйона тонн.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в поточному МР становитиме 41,6 мільйона тонн.