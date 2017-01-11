Росіяни - на овочевій дієті: криза змусила скоротити споживання молока, м'яса та масла

В останні роки раціон росіян значно змінився. В середньому по країні стали менше їсти м'яса, риби, молока і цукру, але більше картоплі, баштанних і овочів, пишуть "Известия" з посиланням на дані Росстату.

Експерти з аграрних і продовольчих питань пояснюють цю ситуацію зростанням цін і одночасним падінням доходів населення. Щоб заощадити, багато хто переходить з натуральних продуктів на більш дешеві замінники, а це, на думку дієтологів, може негативно позначитися на здоров'ї. Однак зменшення в раціоні цукру і збільшення овочів — це плюс. І може бути наслідком не тільки фінансової кризи, але і ознаками переходу на здорове харчування.

За даними Росстату, з 2013 по 2015 рік жителі Росії стали їсти менше м'яса (на 2 кг в рік на людину), риби (на 5 кг), молока і молочних продуктів (на 9 кг), цукру (на 1 кг).

Читайте такожПутін про збереження продовольчого ембарго: "будемо тягнути якомога довше"Кількість з'їдених яєць не змінилася, як і хліба. Порівняно з 2014 роком в 2015-му на 200 г знизилося споживання рослинного масла. Зате ще ніколи за останні десять років росіяни не їли стільки овочів і баштанних. У 2015 році на кожного припало по 112 кг картоплі, це на 1 кг більше, ніж з 2012 по 2014 рік, і на 3 кг більше, ніж у 2005 році. А споживання кабачків, гарбуза і арбузов зросло з 2013 по 2015 рік на 2 кг на людину, а в порівнянні з 2005 роком — на 24 кг.

Генеральний директор Асоціації галузевих спілок агропродовольчого комплексу Росії Маргарита Попова розповіла «Известиям», що їжа — основна стаття витрат росіян, зараз на неї громадяни витрачають не менше 50% свого бюджету.

"У зв'язку з падінням доходів населення і одночасним зростанням цін люди сильно змінили свій раціон і перейшли на більш дешевий сегмент продуктових магазинів", - пояснила Маргарита Попова. Вона зазначила, що особливо помітно подорожчало молоко. Через введення продовольчого ембарго багато виробників перейшло на виробництво сиру, а надої молока залишилися практично незмінними.

"Через контрсанкції з російського продовольчого ринку пішли кілька великих гравців — імпортерів молочних продуктів. І якщо овочів можна виростити більше за один сезон, то перш ніж новонароджене теля перетвориться на корову, проходить більше двох років. Швидко збільшити обсяги виробництва молока і м'яса великої рогатої худоби неможливо. Це призвело до певного дефіциту сировини, який і став причиною зростання цін", — пояснила Маргарита Попова.

За її словами, зараз обсяги виробництва м'яса в країні збільшуються, але це мало впливає на раціон росіян.

"До тих пір, поки ціни ростуть, а доходи падають, господині будуть купувати побільше картоплі і трохи менше м'яса", — підсумувала експерт.

Директор Самарського НДІ дієтології і дієтотерапії, доктор медичних наук Михайло Гінзбург розповів «Известиям», що замінники молочних жирів багаті трансжирами, бідні жиророзчинними вітамінами і сприяють розвитку атеросклерозу.

"Вважається, що ідеальна норма харчування людини — це такий раціон, коли половина споживаного білка тваринного походження. Його джерелами є натуральний сир і молоко, риба і нежирне м'ясо (вирізка, філе, філе птиці). Однак такі продукти найбільш дороги, і в силу економічної ситуації наш раціон збіднюється", - зазначив Михайло Гінзбург.