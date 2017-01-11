Продукти харчування в Україні в 2016 році подорожчали на 3,3% - експерт

Зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) сповільнилося до 3,3% з 42%, зафіксованих роком раніше, йдеться в коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, переданому УНІАН.

"Динаміка цін на продукти харчування впродовж року була помірною: зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої склав всього 3,3% у порівнянні з 42% в 2015 році та 25% у 2014 році", - зазначила експерт.

За даними Бєлан, уповільнення цього показника було викликане стабілізацією національної валюти, хорошим врожаєм сільськогосподарських культур і зростанням пропозиції продуктів харчування на внутрішньому українському ринку, яке виникло в результаті торговельних обмежень з боку Росії.

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Експерт зазначила, що в цілому зростання цін на споживчі товари в Україні наприкінці минулого року становило 12,4% в річному вираженні. У 2015 році цей показник становив 43%. У місячному вираженні в грудні 2016 року ціни зросли на 0,9% після зростання на 1,8% в листопаді.

За словами Бєлан, основним чинником інфляції стало зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в 2016 році досягла мінімального значення за останні два роки - 12,4%.

Ключові рейтингові агентства прогнозували показник інфляції в Україні за підсумками 2016 року на рівні 14%, в 2017-2018 роках - на рівні 8-9,5%.