Білорусь обмежила ввезення птиці з Одеської та Чернівецької областей через спалахи пташиного грипу

Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі, датованих 4 січня.

У документах повідомляється, що заборона поширюється на імпорт живої птиці, інкубаційних яєць, диких, зоопаркових та циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху і пера.

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Також відомство ввело обмеження на ввезення українських кормів і кормових добавок з птиці, мисливських трофеїв, обладнання для перевезення птахівничої продукції, утримання, забою і розбирання птиці.

Крім того, Білорусь заборонила імпорт м'яса птиці з деяких регіонів Данії, Росії та Франції.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні у 2016 році ветеринари зафіксували 30 квітня у Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу у нашій країні були зареєстровані у 2008 році в Криму (4 випадки).

На початку січня 2017 року нові спалахи захворювання були виявлені в Чернівецькій та Одеській областях.