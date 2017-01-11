На Одещині зафіксували черговий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Саратському районі Одеської області.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ветеринарної медицини в Одеській області, згідно оперативної інформації, загибель свиней виявлена 9 січня у приміщенні, орендованому фізичною особою на території колишньої ферми великої рогатої худоби, розташованої в селі Ярославка.

"Була виявлена загибель 70 свиней", - зазначили в управлінні.

За результатами лабораторних досліджень 10 січня встановлено діагноз – АЧС. За попередньою інформацією, в орендованому приміщенні міститься 140 голів свиней.

В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок АЧС в Кіровоградській області.

Згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалах вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. При цьому кількість спалахів АЧС може збільшитися в 1,5 рази - до 117 випадків.

За даними з відкритих джерел, у 2016 році в Україні було зареєстровано 89 спалахів АЧС, в тому числі в Кіровоградській області 5 випадків.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами та механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.