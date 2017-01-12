Чума свиней не залишає Україну: з початку року небезпечне захворювання зафіксували в чотирьох областях

Фахівці ветеринарної медицини з початку 2017 року зареєстрували чотири випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Миколаївській, Луганській, Кіровоградській і Одеській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, один випадок зараження виявлено у господарстві імені Суворова в селі Прибужжя Доманівського району Миколаївської області, де загинуло вісім свиней. За попередньою інформацією, загалом у цьому господарстві утримується 277 голів свиней.

Крім того, за оперативними даними, в селі Чмирівка Старобільського району Луганської області двоє заражених свиней були примусово забиті.

У Кіровоградській області зараження було зафіксоване на підприємстві імені Чапаєва, яке розташоване в Новоукраїнському районі. Наразі у власності підприємства налічується близько 2 тис. голів свиней.

Також випадок зараження зафіксовано на території колишньої ферми великої рогатої худоби в селі Ярославка Саратського району Одеської області, де загинуло 70 тварин. За попередньою інформацією, загалом на підприємстві налічується 140 голів свиней.

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Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державні надзвичайні протиепізоотичні комісії на місцях провели засідання і затвердили плани дій з ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у 2017 році можуть становити більш як 1,5 млрд грн. При цьому цього року кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може збільшитися в 1,5 раза - до 117 випадків.

За даними з відкритих джерел, лише в 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.