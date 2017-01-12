Українські заводи завершили сезон цукроваріння, збільшивши виробництво на 40%

Українські цукрові заводи станом на 11 січня завершили сезон цукроваріння, який розпочався 20 серпня 2016 року, і переробили за цей період 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовлено 2,01 млн тонн цукру.

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Про це повідомляється на сайті асоціації цукровиробників «Укрцукор».

«Незважаючи на не надто сприятливі погодні умови, українські виробники цукру все ж змогли виправдати наші прогнози і виробити понад 2 млн тонн цукру, що майже на 40,5% перевищує показник минулого року», - цитує прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило.

Згідно з повідомленням, якість цукрових буряків у цьому сезоні також покращилася порівняно з 2015 роком - середня цукристість буряків становить 17,65%, а вихід цукру - 14,68%.

Всього в Україні в сезон працювало 42 цукрових заводи.

За даними «Укрцукру», в 2016 році вітчизняні цукровиробники поставили на зовнішні ринки майже 470 тонн цукру, що є найкращим показником за останнє десятиріччя. Основними імпортерами цього продукту стали Шрі-Ланка, Грузія і Туніс.

У 2017 році експерти прогнозують збільшення площ під цукровими буряками.

«За нашими прогнозами, у 2017 році відбудеться збільшення площ під буряками і поступове повернення втрачених позицій у структурі посівів. Вже є підтверджена інформація про збільшення посівів цієї культури від великих виробників», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тис. га проти 239 тис. га у 2015 році. Урожай цієї культури становив 10,3 млн тонн, а виробництво цукру – 1,43 млн тонн.

За даними асоціації «Укрцукор», в 2015-2016 МР в Україні працювало 37 заводів.