Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг цукру

Українські підприємства в 2016 році експортували рекордний за час незалежності України обсяг цукру – 465,9 тис. тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«У 2016 році експорт цукру становив 465,9 тис. тонн, що є рекордним показником за всю історію незалежності України. Тому присутність українського бурякового цукру на світовому ринку збільшилася в чотири рази порівняно з попереднім роком», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за 4 місяці з початку сезону цукроваріння в поточному 2016-2017 маркетинговому році (вересень-січень 2016 року) Україна експортувала вже 344,1 тис. тонн цукру. За цей час український цукор вперше потрапив на ринки М'янми, Шрі-Ланки, Афганістану, Сомалі, Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Македонії, Судану, Китаю.

«Відкриття нових ринків збуту для українських виробників відбулося за рахунок планомірного підвищення якості цукру», – додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня українські заводи завершили сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року. За цей період вони переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовили 2,01 млн тонн цукру. Середня цукристість буряків становить 17,65%, а вихід цукру – 14,68%. Всього в Україні в сезон працювало 42 цукрових заводи.

У 2016 році аграрії зайняли під буряками 284 тис. га проти 239 тис. га у 2015 році.

Урожай цієї культури до 2015 року становить 10,3 млн тонн, а виробництво цукру – 1,43 млн тонн.