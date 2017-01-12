Чиновники створили умови для нових корупційних схем – Аграрна партія

Блокування частини рахунків сільгосптоваровиробників у системі електронного адміністрування може означати підготовку нових корупційних схем, у яких зацікавлені чиновники.

Про це йдеться у відкритому зверненні Аграрної партії до прем'єр-міністра України, голови Нацбанку та керівника Державної фіскальної служби.

На думку авторів звернення, зараз справджуються найгірші прогнози щодо наслідків скасування спеціального режиму ПДВ для агровиробників. Передусім йдеться про можливість появи нових корупційних складових у діях державних органів.

«З 1 січня 2017 року за прямою вказівкою Державної фіскальної служби Державна казначейська служба заблокувала рахунки сільгосптоваровиробників у системі електронного адміністрування, котрі були додатково відкриті виробниками для акумулювання ПДВ від реалізації сільгосппродукції, на яку поширювалась дія спецрежиму(рахунки СЕА ПДВ). Сільгосптоваровиробники по всій країні не можуть поповнити ці рахунки для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі», - сказано у зверненні.

Тепер податкові накладні, виписані на сільгосппродукцію, яка була реалізована в грудні 2016 року, не можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі з урахуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ, який діяв до 31 грудня 2016 року. При цьому уряд та профільне міністерство запевняли, що усі виробники матимуть змогу завершити розпочаті контракти до 15 січня 2017 року. Однак система так і не запрацювала, - підкреслюють в Аграрній партії.

«Подібні дії державних установ ставлять під загрозу проведення посівної виробниками, оскільки їх фактично залишають без грошей на насіння та добрива. Виробників позбавляють можливості виплачувати підвищену мінімальну зарплату і змушують переводити працівників на пів ставки», - йдеться в документі.

Аграрна парія вимагає від органів влади дати аграріям можливість нормально працювати і зміцнювати економіку.

«У першу чергу Кабмін та Нацбанк мають знайти спосіб негайно розблокувати рахунки сільгоспвиробників у Державній казначейській службі України і дати їм змогу завершити контракти, укладені у минулому році. Крім того, вимагаємо від Уряду й Верховної Ради внести зміни до Податкового кодексу та повернути дію спецрежиму ПДВ, який був некорупційним інструментом і дозволяв галузі АПК розвиватися», - наголошується у зверненні.

Автори підкреслюють, що лише швидкі й рішучі дії можуть повернути довіру до державних органів. Поки що ж, за їхніми словами, складається враження, що з допомогою державних служб свідомо впроваджують корупційні схеми, покликані ще більше посилити тиск на підприємців, яким і без того сьогодні дуже складно утримувати галузь від падіння.