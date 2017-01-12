Україна вже вичерпала квоту на безмитний експорт меду в Євросоюз

Україна за станом на 11 січня вже повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду в країни Європейського Союзу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника міністра Ольгу Трофимцеву.

"Як і минулого року, українська аграрна продукція користується великим попитом серед європейських імпортерів. Про це свідчать показники використаних квот станом на 11 січня 2017 року. Наприклад, уже повністю використані обсяги тарифних квот для безмитного експорту українського меду", - цитує прес-служба Трофимцеву.

Крім того, згідно з повідомленням, вже на 64% використана квота на постачання українського цукру і на 78% - виноградних і яблучних соків.

За даними прес-служби, минулого року Україна повністю використовувала квоти на мед, цукор, овес, ячмінну крупу та борошно, солод, кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти на експорт деяких видів української продукції на європейський ринок. Коментуючи рішення ЄК, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем сказала, що мова йде про зернових, оброблених томатах, меді, а також добривах, взуття, електронному обладнанні і деяких видах металопродукції.

Раніше вона повідомила, що квоти будуть збільшені терміном на три роки, однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави – члени ЄС.

В кінці вересня минулого року віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що економічний ефект від можливого збільшення квот на експорт української агропродукції на ринок ЄС складе близько 200 мільйонів доларів.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 6,7% - до 6,5 мільярда доларів і склав 38,8% у загальному обсязі експорту.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України обсяг експорту товарів і послуг з України в країни ЄС за 9 місяців поточного року становив 11,4 мільярда гривень, причому 85,4% цього показника становить експорт товарів.