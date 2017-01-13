Спирт в Україні подорожчав на 11%, з березня ціни зростуть ще на 8%

18:17, 13 січня 2017
Агро
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Згідно з повідомленням "Укрспирту", подорожчання продукції зумовлене зростанням собівартості виробництва.

/ trademaster.ua

Монополіст на українському ринку спирту – державне підприємство «Укрспирт» із січня цього року підвищив ціни на всі види спиртовмісної продукції на 10,6%, а з березня має намір підняти їх ще на 8% у зв'язку зі збільшенням собівартості виробництва, повідомляється на сайті держпідприємства. 

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Згідно з повідомленням, подорожчання продукції обумовлене зростанням собівартості виробництва. Компанія повідомила, що останній раз підвищувала ціни в квітні 2016 року - на 17-18%, але з тих пір сировина подорожчала на 14%, а пальне та електроенергія - майже на 24%.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Укрспирт" у 2015 році виробило 9,4 млн дал етилового спирту, що на 21% менше, ніж у 2014 році. Чистий прибуток «Укрспирту» в 2015 році становив 16 млн грн проти 532,2 млн грн чистого збитку в 2014 році.

У 2015 році держпідприємство отримало 16 млн грн чистого прибутку проти 532,2 млн грн чистого збитку в 2014 році.

Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».

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