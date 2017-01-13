В Україні поменшало корів, свиней і овець

Поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні на 1 січня 2017 року становило 3,68 млн голів, що на 2% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожЕкономіст назвав 10 продуктів, які стрімко подорожчали за рік

Зокрема, поголів'я корів в Україні на 1 січня 2017 року становило 2,1 млн голів, що на 2,7% менше, ніж на 1 січня минулого року.

Поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 5,5% – до 6,7 млн голів, поголів'я овець та кіз – на 1%, до 1,3 млн голів, птиці – на 0,8%, до 202,4 млн голів.

У Держстаті зазначили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та зони військових дій на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я ВРХ в Україні на кінець 2015 року становило 3,8 млн голів, що на 2,8% менше, ніж роком раніше. Поголів'я корів в 2015 році скоротилося на 4% – до 2,2 млн голів, свиней – на 3,5%, до 7,1 млн голів, овець та кіз – на 3,2%, до 1,3 млн голів, а птиці – на 1,6%, - до 210 млн голів.