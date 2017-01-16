Україна за рік зібрала рекордні 66 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії в 2016 році встановили історичний рекорд, зібравши 66 млн тонн зернових, що на 5,9 млн тонн більше, ніж у 2015 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«За попередніми статистичними даними, в 2016 році виробництво зернових та зернобобових культур у заліковій вазі становило 66 млн тонн. Цей урожай є рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у 2016 році були досягнуті максимальні за всю історію незалежної України показники врожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) і гороху (31,3 ц/га).

В цілому середня врожайність зернових культур минулого року становила 46,1 ц/га, що на 5 ц/га перевищує показник 2015 року.

Згідно з інформацією Мінагропроду, аграрії зібрали 26 млн тонн пшениці, близько 28 млн тонн кукурудзи на зерно, 9,4 млн тонн ячменю, 391,5 тис. тонн жита, 499 тис. тонн вівса, 176,4 тис. тонн гречки, 745,6 тис. тонн гороху і 64,8 тис. тонн рису.

Урожай цукрових буряків становив 13,9 млн тонн, соняшнику – 13,6 млн тонн і сої – 4,3 млн тонн.

Крім того, аграрії в 2016 році зібрали 20,9 млн тонн картоплі, 9 млн тонн овочів, 2,05 млн тонн плодів та ягід та 400 тис. тонн винограду.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році.

За даними Мінагропроду, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд із експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.