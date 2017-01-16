Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг соняшникової олії

Українські підприємства в 2016 році експортували рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році, повідомила прес-служба об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів "Укроліяпром".

У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.

Згідно з повідомленням, питома вага експорту масложирової продукції в загальному обсязі поставок товарів з України становить 13%, в експорті сільгосппродукції - 30%, а в експорті продуктів харчування - 70%.

Прес-служба додала, що в 2016 році аграрії зібрали рекордний урожай насіння соняшнику – 13,6 мільйона тонн.

Завдяки цьому у грудні минулого року вітчизняні підприємства виробили рекордні 560 тисяч тонн соняшникової олії, що на 50% більше, ніж у грудні 2015 року.

В цілому за підсумками 2016 року виробництво цього продукту, за попередніми даними, зросла на 18-19%.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами "Укроліяпром", українські підприємства в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017) справлять 5,37 мільйона тонн соняшникової олії, що на 19% більше, ніж у поточному МР.

За даними Державної фіскальної служби, в 2015 календарному році в Україні було вироблено 3,5 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 17,3% менше, ніж у 2014 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2015 році склало 212 тисяч тонн, що на 21,4% менше, ніж у 2014 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.