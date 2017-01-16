Прибутковість виробництва молока в Україні зросла майже на 9% - експерт

Прибутковість виробництва молока на українських комерційних підприємствах в минулому році зросла на 8,4% порівняно з 2015 роком, але була на 20,3% нижче середнього показника прибутковості за останні 4 роки, повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

"Прибутковість виробництва молока в професійних господарствах в 2016 році зросла на 8,4%. Але якщо брати середній показник індексу за останні 4 роки, то прибутковість 2016 року була на 20,3% нижче. Отже, не можна говорити, що ситуація настільки значно покращилася", - зазначив він.

Згідно з прогнозами експерта, в 2017 році цей показник може зрости на 10-12%.

"Зараз ми очікуємо, що індекс може зрости в наступному році приблизно на 10-12% за умови подальшого відновлення цін на світовому ринку, враховуючи ситуацію на ринку кормів та прогнози щодо подальшого скорочення внутрішньої пропозиції молока та обсягів експорту", - зазначив Ярмак.

При цьому економіст додав, що навіть якщо ціни на молокопродукти на світовому ринку в 2017 році зростатимуть, Україна не повернеться до того рівня прибутковості, який відзначався в 2010-2013 роках. На його думку, переробка молока поки не може розраховувати на маржу, порівнянну з тією, яка була при експорті сиру в Росію.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року прибутковість виробництва молока в Україні сягнула найнижчого показника за останні шість років, знизившись на 7,7% порівняно з серпнем 2015 року.

Асоціація виробників молока зазначала, що 2015 рік ознаменувався рекордно низькими цінами на молоко в світі і ціновими перекосами, коли менш якісне молоко в Україні продавалося вартості молока екстра-класу.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році виробництво молока в Україні скоротилося на 4%, до 10,7 мільйона тонн. На сільгосппідприємства в Україні припадає близько 25% виробленого молока.