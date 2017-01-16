На Харківщині зафіксували ще один спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Харківській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС однієї свині в підсобному господарстві в селі Белаші Дергачівського району Харківської області. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

За попередньою інформацією, всього в домогосподарствах в цьому селі міститься 14 голів свиней.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. При цьому поточного рокуу кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може збільшитися в 1,5 рази - до 117 випадків.

За даними з відкритих джерел, загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано 5 спалахів АЧС, в тому числі в Луганській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській і Харківській областях. У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.