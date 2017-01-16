В Україні сільгосппродукція у 2016 році подорожчала на 6%
Продукція рослинництва з початку року подорожчала на 9,7%, а тваринництва – подешевшала на 2,6%.
Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 6,1% порівняно з 2015 роком, повідомила Державна служба статистики.
Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 9,7%. Зокрема, товари сільгосппідприємств минулого року зросли в ціні на 13,7%, а господарств населення – на 3,9%.
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Продукція тваринництва в 2016 році знизилася на 2,6% - сільгосппідприємства зменшили вартість реалізованої продукції на 2,2%, а домогосподарства – на 2,9%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 2015 рік зросли на 54,5% порівняно з 2014 роком. Продукція рослинництва подорожчала на 67,2%, а тваринництва – на 41,3%.