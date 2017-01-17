Україна в 2016 році експортувала сільгосппродукції майже на $14 мільярдів

Українські сільгоспвиробники за 11 місяців минулого року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 13,57 мільярда доларів, що на 4% (535 мільйонів доларів) більше, ніж за аналогічний період 2015 року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт аграрної продукції становить 41,5% у загальній структурі національного експорту,

Найбільшу частку в структурі українського аграрного експорту займають продукти рослинництва – за звітний період сільгоспвиробники експортували їх на 7,2 мільярда доларів, що на 7 мільйонів доларів більше, ніж за аналогічний період 2015 року. У тому числі, експорт зернових культур збільшився на 10 мільйонів доларів - до 5,4 мільярда доларів.

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Також вітчизняні аграрії за звітний період поставили за кордон жирів та олій тваринного або рослинного походження на 3,5 мільярда доларів, що на 633 мільйонів доларів більше, ніж роком раніше. Разом з тим, експорт готових харчових продукти скоротився на 57,7 мільйона доларів, до 2,1 мільярда доларів, а живої худоби і продуктів тваринного походження – на 48 мільйонів доларів, до 0,7 мільярда доларів.

За даними прес-служби, імпорт сільгосппродукції в Україну в січні-листопаді 2016 року зріс на 10,7% (338 мільйонів доларів) – до 3,5 мільярда доларів, що становить 9,9% в структурі національного імпорту. В структурі імпорту переважають продукти рослинного походження, обсяг поставок яких за звітний період виріс на 108 мільйонів доларів в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – до 1,1 мільярда доларів. Зокрема, зернових культур було завезено в нашу країну на 138 мільйонів доларів, що на 11,5 мільйона доларів менше, ніж роком раніше. Імпорт жирів та олій тваринного або рослинного походження в Україну в січні-листопаді 2016 року зріс на 53,5 мільйона доларів, до 221 мільйона доларів, готових харчових продуктів – на 117,3 мільйони доларів, до 1,6 мільярда доларів, а живої худоби та продуктів тваринного походження – на 59 мільйонів доларів, до 0,55 мільярда доларів.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі аграрними товарами за 11 місяців 2016 року склало 10,1 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів (38,1% у загальній структурі національного експорту). Імпорт за вказаний період склав 3,5 мільярда доларів (9,3% від загальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цієї групи товарів продемонстрував позитивний результат у розмірі 11 мільярдів доларів.

У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% і олійні культури - 4%.

Найбільшими європейськими постачальниками української сільгосппродукції в 2015 році були Німеччина, Польща, Франція, Італія і Іспанія, на які довелося 29% поставок продовольства. Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.