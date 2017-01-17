Споживчі настрої українців покращилися – дослідження

Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року збільшився на 5,8 пункту порівняно з листопадом і становив 46,5, а індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років на 15,3 п. - до 75,1.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 14 пунктів – до 57,3, а індекс доцільності великих покупок збільшився на 4,7 пункту і склав 63,5.

Індекс інфляційних очікувань покращився на 3,9 п. – до 186,3.

Читайте такожПродукти харчування в Україні в 2016 році подорожчали на 3,3% - експерт

"Зазвичай в грудні споживчий оптимізм зростає. У грудні 2016 року порівняно з листопадом найбільше зріс індекс очікувань розвитку економіки в наступні 5 років, що може свідчити про відновлення довіри до влади. Значення цього індексу досягло максимуму за останні 2 роки", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, споживчі настрої в Україні в листопаді минулого року знизилися на 4,1 пункту в порівнянні з жовтнем - до 47,4 у зв'язку з посиленням девальваційних очікувань.

Базова інфляція в Україні в грудні 2016 року склала 0% після інфляції 0,5% у листопаді.