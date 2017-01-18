Сільгоспвиробництво в Україні минулого року зросло на 6%

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році склало 6,1% порівняно з 2015 роком, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період збільшили виробництво на 9,8%, а населення – на 1,5%.

Виробництво рослинницької продукції минулого року зросло на 9,7% порівняно з 2015 роком. Зростання виробництва у сільгосппідприємствах та в домогосподарствах становило 3,7% та 3,9% відповідно.

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Разом з тим, виробництво тваринницької продукції в 2016 році скоротилося на 2,6%. На підприємствах скорочення становило 2,2%, а в господарствах населення – 2,9%.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році виробництво сільськогосподарської продукції в Україні скоротилося на 4,8% порівняно з 2014 роком. Сільськогосподарські підприємства в 2015 році виробили на 5,2% менше, ніж роком раніше, а населення скоротило виробництво на 4,3%.