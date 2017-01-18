Українська зернова асоціація закликає Гройсмана захистити Ukrlandfarming від Гонтаревої

Про це повідомив голова Української зернової асоціації Володимир Клименко, повідомляє "Обозреватель".

За словами Клименка, дивує «пильна увага» керівництва НБУ до звичайного господарського спору, який триває в судах кілька років.

«Я не думаю, що президент і прем'єр можуть втрутитися в судовий спір і там використовувати якісь важелі. Але у зв'язку з тим, що в Олега Бахматюка (власник Ukrlandfarming) працює дуже багато людей і він розвивав бізнес за рахунок іноземних інвестицій, голова уряду повинен в цю ситуацію втрутитися, оскільки ми говоримо про інвестиції в країну і необхідність створювати робочі місця. Виникла ситуація, коли Національний банк, який повинен займатися курсовою політикою гривні і т.ін., приділяє стільки часу Бахматюку і такому суто господарського спору. Коли гривня втричі падає, ці зусилля Національного банку в суперечці з Бахматюком щонайменше видаються дивними. При цьому зусилля НБУ, коли обвалили гривню, були непомітними», - зазначив Володимир Клименко.

На його думку, Нацбанк і Ukrlandfarming давно мали прийти до компромісного рішення, яке розв'яже конфлікт. Клименко зазначає, що реструктуризація заборгованості власників агрохолдингу позитивно позначиться не тільки на розвитку підприємства, а й аграрної галузі в цілому.

«Я не думаю, що питання Національного банку і Бахматюка мало зайти так далеко. Національний банк і Бахматюк повинні були знайти якесь мирове рішення. Тому що сумно спостерігати, як НБУ, який повинен займатися зовсім іншим, раптом схльоснувся з однією з найбільших аграрних компаній», - підкреслив Володимир Клименко.

Як повідомлялося, власник агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Бізнесмен повідомив, що понад 2,5 року його компанія зазнає рейдерських, інформаційних і юридичних атак, а також фінансового тиску з боку НБУ. Зокрема Гонтарева, використовуючи службове становище, поширює неправдиву інформацію про акціонерів холдингу, що унеможливлює його роботу. Це завдає шкоди компанії, в якій працюють 37 тис. осіб, і загрожує економічній стабільності країни.

За словами Бахматюка, у 2014 році Нацбанк спровокував створення «дірки» в балансі афілійованих з Ukrlandfarming банків - «Фінансової ініціативи» і ВіЕйБі, потім визнавши їх неплатоспроможними. Незаконність дій НБУ була підтверджена судами трьох інстанцій.

Протягом зустрічей з представниками уряду та адміністрації президента керівництво Ukrlandfarming запропонувало план реструктуризації заборгованості холдингу без будь-яких дисконтів з посиленням застави і зі зрозумілими економічними термінами. Однак керівництво Нацбанку не погодилося з пропозицією і поширило на своєму сайті і в ЗМІ недостовірну інформацію про заборгованість Бахматюка перед державою на суму понад 38 млрд грн.