Кабмін встановив мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів України встановив мінімальні ціни на цукор і цукрові буряки на 2017-2018 маркетинговий рік (МР, вересень 2017 – вересень 2018).

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Відповідне рішення було ухвалене в середу на засіданні уряду одноголосно, без обговорення, згідно з регламентом роботи уряду, що дозволяє затверджувати нормативні акти пакетно.

За даними прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, згідно з прийнятим рішенням, мінімальна оптово-відпускна ціна цукрових буряків урожаю 2017 року становитиме 633,1 грн за 1 тонну, а цукру – 9172,6 грн за тонну (без ПДВ).

Також уряд оцінив максимальний обсяг виробництва цукру (квота «А») в поточному маркетинговому році в 1,64 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» був ухвалений Верховною Радою в 1999 році. Метою встановлення мінімальних цін на цукор та цукрові буряки було прагнення не допустити падіння цін реалізації цукру на внутрішньому ринку нижче за економічно обґрунтований рівень. Крім того, закон уповноважує Кабмін щороку визначати максимальний обсяг виробництва цукру для кожного заводу (квота «А»).

27 квітня 2016 року Кабмін вніс до Верховної Ради розроблений Мінагропродом законопроект №4532 про скасування практики розподілу державою квот на виробництво цукру і встановлення мінімальної ціни на нього. В уряді вважають, що держрегулювання не забезпечує розвитку галузі і залучення інвестицій. Однак відповідний документ досі не був розглянутий парламентом.

У квітні 2015 року Кабінет міністрів України підвищив мінімальні закупівельні ціни на цукор у 2015/2016 маркетинговому році (МР, вересень 2015 – серпень 2016) на 36,7% порівняно з тими, що діяли в минулому сезоні – до 6454,73 грн за тонну (без ПДВ), а на цукрові буряки – на 29,8%, до 445,87 грн/тонна.