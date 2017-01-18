Ляшко хоче, щоб земельна реформа залежала від Росії – Мушак

Відповідний законопроект 5653 "Про внесення змін до розділу Х" Перехідні положення "Земельного кодексу України щодо відновлення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення до повного відновлення територіальної цілісності України" був зареєстрований 18 січня.

Основною метою законопроекту в Пояснювальній записці зазначено "забезпечення державних і громадських інтересів".

Народний депутат від БПП Олексій Мушак, який був одним із співавторів законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення (№ 5535 від 13.12.2016), який передбачає поетапне зняття мораторію, здивований ініціативою колег по парламенту.

«Це слід розуміти, як те, що Ляшко пропонує передати терміни введення земельної реформи в Україні в руки Російської Федерації і Путіна? Здивовані? Я теж!», - зазначив він. Однак, за його словами ніяк інакше зареєстрований законопроект, яким пропонується замінити чинну дату закінчення мораторію на продаж землі з «1 січня 2018 року» на «3 роки після повного відновлення територіальної цілісності України».

«Це як зрозуміти, Олеже? Ві хоч розумієте, що віддаєте в руки особисто Путіну всі важелі впливу на провадження однієї з головних та довгоочікуваних ринкова реформ в Україні? Це, власне, все що я хотів сказати з приводу цього законопроекту», - написав Олексій Мушак на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Нагадаємо, що 6 жовтня 2016 року Верховна Рада в восьмий раз, починаючи з 1996 року, продовжила мораторій на продаж сільгоспземель в Україні. За розрахунками економістів, через відсутність ринку землі щорічно економіка України недоотримує 3,3 млрд доларів. Тобто через дію мораторію загальні втрати з 2004 року, за підрахунками IMF Group склали $ 43 млрд.