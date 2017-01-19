Мінагропрод назвав основні пріоритети своєї діяльності у 2017 році

Пріоритетними завданнями Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2017 році є земельна реформа, стимулювання розвитку аграрної сфери, поліпшення якості та забезпечення безпеки харчових продуктів і розвиток органічного виробництва.

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Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на заступника голови відомства Олену Ковальову.

«Пріоритетними завданнями Мінагропроду, визначеними урядом на 2017 рік, є питання земельної реформи, стимулювання розвитку агропромислового комплексу, якість і безпека харчових продуктів, розвиток органічного ринку. Зараз і міністерство, і громадська рада при міністерстві мають активно співпрацювати з цих питань», - наводяться в повідомленні її слова.

Раніше в міністерстві відзначали, що серед важливих напрямів роботи відомства в поточному році є відкриття нових ринків.

Так, у цьому році відомство планує відкрити ринок Китаю для української молочної продукції, м'яса птиці, яловичини, а також ряду зернових культур і фруктів. Йдуть дискусії з приводу виходу на ринок Йорданії з охолодженою або замороженою яловичиною і на ринки Японії, Канади, Сінгапуру, Кореї та США - з м'ясом птиці.

Як повідомляв УНІАН, цього року Мінагропрод має намір організувати торгові місії до Європейського Союзу, Індії, а також країн Близького і Середнього Сходу для активізації торговельно-економічних відносин між країнами та просування на цих ринках сільськогосподарської продукції з України.

Основними інструментами, які відомство має намір використовувати для підтримки агропромислового комплексу, є державні аграрні інтервенції, фінансування сільгоспвиробництва та підтримка малих виробників аграрної продукції.