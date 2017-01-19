На Луганщині зафіксували новий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Луганській області, повідомляється на сайті Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Луганській області.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС однієї свині в підсобному господарстві в місті Сватове. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. За даними Госпродпотребслужбы, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 5 спалахів АЧС - у Луганській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській і Харківській областях. У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Госпродпотребслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.