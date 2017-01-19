Експерти прогнозують рекордний обсяг експорту зерна цього року

Українські аграрії в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017), згідно з попередніми експертними прогнозами, можуть експортувати 43,7 мільйона тонн зернових, зокрема, 16,5 мільйона тонн пшениці, 5,3 мільйона тонн ячменю і 20,9 мільйона тонн кукурудзи.

Про це повідомила прес-служба громадського об'єднання "Економічний дискусійний клуб".

Згідно з повідомленням, основними споживачами українського зерна є країни Африки і Азії. Так, українська пшениця користується попитом у Єгипті та Індонезії, ячмінь – в Саудівській Аравії, а кукурудза – в Китаї та Єгипті.

Читайте такожУкраїна в 2016 році експортувала сільгосппродукції майже на $14 мільярдів

Прес-служба додала, що, згідно з даними Державної служби статистики, в липні-грудні поточного маркетингового року аграрії експортували вже 23,3 мільйона тонн зерна та продуктів його переробки, що на 6,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, пшениці вивезено 11,9 мільйона тонн (на 10,5% більше, ніж роком раніше), ячменю – 4,4 мільйона тонн (на 10,4% більше), кукурудзи – 6,9 мільйона тонн (на 1,7% менше).

Раніше Мінагропрод прогнозував, що експорт зернових поточного МР становитиме рекордні 41,6 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-2016 МР (липень 2015 – червень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ у розмірі 34,8 мільйона тонн.