Україна планує розширити експорт аграрної продукції до Індії

Україна зацікавлена у подальшому нарощуванні експорту сільськогосподарської продукції в Індію, в зв'язку з чим Міністерство аграрної політики та продовольства працює над спрощенням доступу українських товарів на цей ринок, повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Тараса Кутового.

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«Ми зацікавлені у якнайшвидшому погодженні та підписання міжвідомчої угоди про співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості між нашими країнами», - цитує прес-служба голову міністерства.

У Мінагропроді зазначили, що сторони особливо зацікавлені у співпраці в питаннях вирощування зернових та бобових, виробництва насіння із використанням сучасних технологій, впровадження різних видів зрошення та ефективного використання мінеральних добрив. Також Україна та Індія планують співпрацювати в галузі біотехнологій і працювати над створенням спільних підприємств з виробництва продукції тваринництва.

Згідно з повідомленням, всі ці напрями визначені в проекті міжвідомчої угоди про співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства і добробуту фермерів Республіки Індія.

«Підписання цього двостороннього документа дасть новий імпульс для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва між Україною та Індією в галузі сільського господарства», - цитує прес-служба Кутового.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір організувати в поточному році торговельні місії до Індії, ЄС, а також в країни Близького і Середнього Сходу для просування на цих ринках вітчизняної сільгосппродукції.

За даними Мінагропроду, за 11 місяців 2016 року українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 13,57 млрд дол., що становить 41,5% в загальній структурі національного експорту.

Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. (38,1%). Імпорт за вказаний період сстановив 3,5 млрд дол. (9,3% від загальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цієї групи товарів продемонструвало позитивний результат у розмірі 11 млрд дол.

У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку та 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% і олійні культури - 4%.

Найбільшими європейськими постачальниками української сільгосппродукції в 2015 році були Німеччина, Польща, Франція, Італія та Іспанія, на які припало 29% поставок продовольства. Водночас, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.