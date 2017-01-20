Держказначейство відновило виплати ПДВ аграріям

Державна казначейська служба 19 січня отримала реєстри з реквізитами спеціальних рахунків аграріїв і відновила виплати їм податку на додану вартість, повідомляється на сайті служби.

Читайте такожДФС опублікувала список великих платників податків на 2017 рік

"Казначейство о 15 годині 25 хвилин 19.01.2017 отримало реєстри Державної фіскальної служби України з реквізитами спеціальних рахунків в установах банків 1708 сільськогосподарських підприємств. Станом на 16 год. 25 хв. 19.01.2017 Казначейством забезпечено перерахування з електронних ПДВ-рахунків коштів податку на додану вартість всім сільськогосподарським підприємствам, за якими отримані реєстри", - йдеться в повідомленні Держказначейства.

Згідно з повідомленням, всього аграріям було перераховано 751,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба поспішила виконати норму прийнятого в грудні Закону №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та заблокувала рахунки сільгоспвиробників у системі електронного адміністрування ПДВ 5 січня. При цьому в законі сказано, що рахунки в СЕА ПДВ закриваються з дня, наступного за кінцевим строком сплати податкових зобов'язань за грудень 2016 року; для платників, що вибрали квартальний податковий період, – за четвертий квартал 2016 року. Для сільгоспвиробників, які застосовують місячний податковий період, рахунки повинні бути закриті 31 січня 2017 року, для тих, хто застосовує квартальний податковий період – 20 лютого 2017 року.

Голова Міністерства фінансів Олександр Данилюк доручив 12 січня Державній казначейській службі та Державній фіскальній службі розблокувати додаткові рахунки сільськогосподарських товаровиробників у системі електронного адміністрування (СЕА) ПДВ.