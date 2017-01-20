До України не пустили 20 тонн заражених ківі з Греції

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезення на територію України партії плодів ківі з Греції загальною вагою 19,6 тонни, які були заражені середземноморською плодовою мухою, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, заражений вантаж був затриманий в Одеському морському торговому порту. З метою недопущення подібних випадків Госпродпотребслужба направила в Грецію ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Держпродспоживслужба заборонила ввезення на територію України волоських мандаринів, заражених тим же карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою.

Середземноморська плодова муха – це небезпечний шкідник, який знищує від 30% до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Всього він пошкоджує понад двохсот видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідні, ряд овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів. На території України цей карантинний організм відсутня.