Новий законопроект про АПК є диверсією уряду проти виробників – Скоцик

Замість вдосконалення законодавства щодо АПК уряд розробляє норми, які знищують агровиробництво і закріпачують селян. Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик у своєму блозі, опублікованому сьогодні на сайті «Ліга».

«В Україні діє недосконалий Закон «Про державну підтримку сільського господарства України», який час змінювати. Але що робить уряд? Він просуває нову редакцію цього закону, яка погіршує ситуацію з підтримкою АПК в рази і консервує зневажливе ставлення влади до аграріїв і селян», - пише Віталій Скоцик.

Йдеться про новий законопроект «Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України», у назві якого замінено ключові поняття: «державну підтримку» на «стимулювання».

«Автори змінили не лише спрямування закону, а й вихолостили ключові норми щодо державної підтримки АПК. Законопроект на 90% присвячено здійсненню державних аграрних інтервенцій та ціновому регулюванню окремих видів продукції й продовольства. Але те, що мало би складати основу політики щодо агросектору – це фінансова підтримка виробників, і вона суттєво обмежена», - підкреслює Віталій Скоцик.

Так, у новому законопроекті йдеться лише про кілька параметрів цієї підтримки – часткову компенсацію відсоткової ставки за банківськими кредитами та часткову компенсацію витрат капітального характеру. Новим законопроектом про стимулювання АПК не передбачені ні пільгова система оподаткування, ні держдотації, ні компенсація лізингових платежів, ні багато інших видів підтримки, на які аграрії розраховували, - пише автор блогу.

Серед позитивних моментів законопроекту можна виділити хіба нові інструменти підтримки: прямі виплати виробникам з розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь, одиницю виробленої чи реалізованої продукції. Але їх застосування передбачається лише при загрозі продовольчої безпеки та у разі виникнення обставин непереборної сили, які призвели до збитків виробників. Що це власне за обставини непереборної сили затверджуватиме уряд, тобто виробник залишатиметься заручником чиновника.

«Таким чином, наша влада відверто заявляє, що забезпечення державної підтримки вітчизняного агровиробництва перестало бути головним пріоритетом її аграрної політики. На тлі скасування єдиної значної непрямої допомоги аргосектору – спеціального режиму оподаткування ПДВ – ліквідація державної підтримки є диверсією, яка підірве позиції агровиробників і ще більше зажене у злидні селян. Бо в нинішніх умовах багато виробництв не виживуть, і люди втратять роботу. А через падіння виробництва ще більше дорожчатимуть продукти харчування», - прогнозує Віталій Скоцик.

На його думку, сподівання на ефективний діалог із урядом, яке плекали деякі аграрні об’єднання, знову не справдились.

«Порожні заяви без реальної підтримки – це і є справжнє обличчя урядової політики, спрямованої на знищення виробника і перетворення селянина в кріпака. У українського суспільства залишився лише один спосіб змінити ситуацію: лишити владу на її дні і повністю змінити політичний клас, довіривши розвиток країни відповідальним професіоналам», - підсумовує лідер Аграрної партії.